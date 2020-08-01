В зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано - штаб
Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню
Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню
Від початку доби в зоні проведення ООС обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Також за даними штабу, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров’ю та життю наших військовослужбовців, або загроза захоплення території, то українські воїни готові давати адекватну відповідь діям ворога", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що крім військовослужбовців, в районі проведення ООС виконують завдання інші підрозділи Об’єднаних сил.
Нагадаємо, упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушували режим припинення вогню.
В Україні 1172 нові випадки COVID-19, кількість хворих продовжує зростатиВсі новини »
01 серпня 2020, 10:53Бойовики чотири рази порушували перемир'я, обійшлося без втрат
01 серпня 2020, 10:32Зведення ООС: від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я
31 липня 2020, 17:37
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе