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В зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано - штаб
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 серпня 2020, 18:05 4

В зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано - штаб

01 серпня 2020, 18:05 4
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Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню
Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню
Фото: flickr
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Від початку доби в зоні проведення ООС обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Також за даними штабу, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров’ю та життю наших військовослужбовців, або загроза захоплення території, то українські воїни готові давати адекватну відповідь діям ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім військовослужбовців, в районі проведення ООС виконують завдання інші підрозділи Об’єднаних сил.

Нагадаємо, упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушували режим припинення вогню.

ООС обстріл штаб АТО ЗСУ звіт
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