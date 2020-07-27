Под Офисом президента собираются участники акции в поддержку украинской армии (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Начало мероприятия заявлено на 19.00

Начало мероприятия заявлено на 19.00

Фото: Политика страны

Под Офисом президента собираются участники акции "Наша армия - мира гарант, а Россия - окупант".

Об этом передает телеграм-канал Политика страны, пишет RegioNews.

На данный момент пришло не более 100 человек.

Під Офісом президента проходить акція через умови нового перемир'я У понеділок, 27 липня, о 19:00 активісти з "Руху опору капітуляції" прийшли під Офіс президента через умови нового перемир'я, погодженого владою. Опубліковано Суспільне Новини Понеділок, 27 липня 2020 р.

В колонках звучит музыка, а охрану порядка обеспечивают правоохранители - на входе к ОП проверяют содержимое сумок. Из медийных лиц пока что на месте лишь художник и телеведущий Сергей Поярков.

Кроме столицы, акции должны также пройти во Львове, Херсоне, Черкассах, Днепре, Черновцах и Тернополе. Об этом известно из поста Софии Федины в Facebook.

RegioNews следит за развитием ситуации.

Напомним, причиной акции стало то, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.

Также Кремль заявил, что не будет гарантировать прекращение огня на Донбассе.