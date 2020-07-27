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27 июля 2020, 19:09 11

Под Офисом президента собираются участники акции в поддержку украинской армии (ТРАНСЛЯЦИЯ)

27 июля 2020, 19:09 11
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Начало мероприятия заявлено на 19.00
Начало мероприятия заявлено на 19.00
Фото: Политика страны
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Под Офисом президента собираются участники акции "Наша армия - мира гарант, а Россия - окупант".

Об этом передает телеграм-канал Политика страны, пишет RegioNews.

На данный момент пришло не более 100 человек.

Під Офісом президента проходить акція через умови нового перемир'я

У понеділок, 27 липня, о 19:00 активісти з "Руху опору капітуляції" прийшли під Офіс президента через умови нового перемир'я, погодженого владою.

Опубліковано Суспільне Новини Понеділок, 27 липня 2020 р.

В колонках звучит музыка, а охрану порядка обеспечивают правоохранители - на входе к ОП проверяют содержимое сумок. Из медийных лиц пока что на месте лишь художник и телеведущий Сергей Поярков.

Кроме столицы, акции должны также пройти во Львове, Херсоне, Черкассах, Днепре, Черновцах и Тернополе. Об этом известно из поста Софии Федины в Facebook.

RegioNews следит за развитием ситуации.

Напомним, причиной акции стало то, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.

27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.

Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.

Также Кремль заявил, что не будет гарантировать прекращение огня на Донбассе.

Донбасс Киев Офис президента полиция протесты армия акция
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