Под Офисом президента собираются участники акции в поддержку украинской армии (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Под Офисом президента собираются участники акции "Наша армия - мира гарант, а Россия - окупант".
Об этом передает телеграм-канал Политика страны, пишет RegioNews.
На данный момент пришло не более 100 человек.
Під Офісом президента проходить акція через умови нового перемир'я
У понеділок, 27 липня, о 19:00 активісти з "Руху опору капітуляції" прийшли під Офіс президента через умови нового перемир'я, погодженого владою.Опубліковано Суспільне Новини Понеділок, 27 липня 2020 р.
В колонках звучит музыка, а охрану порядка обеспечивают правоохранители - на входе к ОП проверяют содержимое сумок. Из медийных лиц пока что на месте лишь художник и телеведущий Сергей Поярков.
Кроме столицы, акции должны также пройти во Львове, Херсоне, Черкассах, Днепре, Черновцах и Тернополе. Об этом известно из поста Софии Федины в Facebook.
Опубліковано Софія Федина/ Sofiya Fedyna Понеділок, 27 липня 2020 р.
RegioNews следит за развитием ситуации.
Напомним, причиной акции стало то, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе.
27 июля очередное перемирие на Донбассе вступило в силу, однако боевики подготовили провокацию против Объединенных сил.
Таким образом оккупанты нарушили перемирие меньше чем через час после его начала.
Также Кремль заявил, что не будет гарантировать прекращение огня на Донбассе.