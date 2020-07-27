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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 липня 2020, 18:56 10

Зеленський створив ще одну військово-цивільну адміністрацію в Луганській області

27 липня 2020, 18:56 10
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За неї відповідатимуть командувач ООС та голова Луганської ОДА
За неї відповідатимуть командувач ООС та голова Луганської ОДА
Фото: Офіс президента
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27 липня президент України Володимир Зеленський розпорядився створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Відповідний Указ №293/2020 опублікований на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в повідомленні.

Указ про створення Лисичанської військово-цивільної адміністрації набув чинності сьогодні.

Нагадаємо, в зоні ООС окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.

ООС Володимир Зеленський Офіс президента Луганська область указ
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