Зеленський створив ще одну військово-цивільну адміністрацію в Луганській області

За неї відповідатимуть командувач ООС та голова Луганської ОДА

За неї відповідатимуть командувач ООС та голова Луганської ОДА

Фото: Офіс президента

Відповідний Указ №293/2020 опублікований на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в повідомленні.

Указ про створення Лисичанської військово-цивільної адміністрації набув чинності сьогодні.

Нагадаємо, в зоні ООС окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.