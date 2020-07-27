18:32  27 липня
Наступне засідання ТКГ відбудеться 18-19 серпня
15:18  27 липня
Громадяни України будуть отримувати офіційні електронні адреси разом з паспортами
17:43  27 липня
Зведення ООС: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
27 липня 2020, 18:32 1

Наступне засідання ТКГ відбудеться 18-19 серпня

27 липня 2020, 18:32 1
Читайте также на русском языке
У переговорах настала планова тритижнева перерва
У переговорах настала планова тритижнева перерва
Фото: liga.net
Читайте также
на русском языке

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню на Донбасі заплановано на 18-19 серпня.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив віцепрем'єр України, перший заступник глави делегації України в ТКГ Олексій Резніков, пише RegioNews.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано на 18-19 серпня. Це плановий довга перерва. Кожен рік, у серпні, завжди він не два тижні, а, умовно кажучи, три тижні. Це завжди", — розповів він.

Нагадаємо, на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі вступило в силу, проте бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

Таким чином окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.

Донбас перемовини ТКГ засідання Олексій Резніков
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зведення ООС: два обстріли, втрат немає
27 липня 2020, 17:43
У Печерському суді Києва виявили спалах коронавірусу
27 липня 2020, 15:37
Кремль не буде гарантувати припинення вогню на Донбасі
27 липня 2020, 15:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »