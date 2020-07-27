Наступне засідання ТКГ відбудеться 18-19 серпня

У переговорах настала планова тритижнева перерва

У переговорах настала планова тритижнева перерва

Фото: liga.net

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню на Донбасі заплановано на 18-19 серпня.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив віцепрем'єр України, перший заступник глави делегації України в ТКГ Олексій Резніков, пише RegioNews.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано на 18-19 серпня. Це плановий довга перерва. Кожен рік, у серпні, завжди він не два тижні, а, умовно кажучи, три тижні. Це завжди", — розповів він.

Нагадаємо, на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі вступило в силу, проте бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

Таким чином окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.