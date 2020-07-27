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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 липня 2020, 13:44 13

Окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку

27 липня 2020, 13:44 13
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Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали
Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали
Фото: flickr
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Вночі 27 липня в зоні проведення ООС бойовики обстріляли позиції українських військ після початку режиму "повної і всеосяжної тиші".

Про це під час брифінгу повідомив командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко, передає RegioNews.

На жаль, сьогодні з боку противника о 0.20 та 0.45 був обстріл підрозділу 36-ї бригади морської піхоти зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, втрат з боку ООС немає. Наші підрозділи поки мовчать", - повідомив Кравченко.

За його словами, під час обстрілу загрози життю і здоров’я особового складу не було.

Головнокомандувач Операції об'єднаних сил додав, що близько 9 ранку у смузі відповідальності 79-ї бригади було зафіксовано ще один обстріл.

Окупанти за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили три постріли і встановили три міни ПОМ-2", - сказав він.

Також Кравченко уточнив, що в районі села Голубовське бойовики облаштовують інфженерні позиції.

Нагадаємо, на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі набуло чинності, однак бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

ООС обстріл бойовики штаб АТО
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