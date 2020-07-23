Прорив у Мінському процесі: з 27 липня на Донбасі вводиться повне припинення вогню
На засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс президента.
Так, припинення вогню - це одна з умов для політичного врегулювання конфлікту, який, згідно з мінським домовленостями, має завершитися проведенням виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Як відзначають в Офісі президента, вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно при наступних умовах:
- після всеохоплюючої деескалації;
- після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;
- відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;
- вибори повинні відбуватися виключно у відповідності з законодавством України;
- вибори повинні відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.
Україна також передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає список від іншої сторони.
Наголошується, що відповідні заходи узгоджені на ТКГ України з Росією і підтримані ОБСЄ.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі поранили чотирьох українських військових.