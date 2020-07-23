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23 липня 2020, 08:46 5

Прорив у Мінському процесі: з 27 липня на Донбасі вводиться повне припинення вогню

23 липня 2020, 08:46 5
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Це один з кроків до врегулювання ситуації
Це один з кроків до врегулювання ситуації
Фото: з відкритих джерел
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На засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс президента.

Так, припинення вогню - це одна з умов для політичного врегулювання конфлікту, який, згідно з мінським домовленостями, має завершитися проведенням виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Як відзначають в Офісі президента, вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно при наступних умовах:

  • після всеохоплюючої деескалації;
  • після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;
  • відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;
  • вибори повинні відбуватися виключно у відповідності з законодавством України;
  • вибори повинні відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.

Україна також передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає список від іншої сторони.

Наголошується, що відповідні заходи узгоджені на ТКГ України з Росією і підтримані ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі поранили чотирьох українських військових.

ОРДЛО Донбас Офіс президента ТКГ мінські угоди бойовики
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