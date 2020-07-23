Прорив у Мінському процесі: з 27 липня на Донбасі вводиться повне припинення вогню

Це один з кроків до врегулювання ситуації

Це один з кроків до врегулювання ситуації

Фото: з відкритих джерел

На засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс президента.

Так, припинення вогню - це одна з умов для політичного врегулювання конфлікту, який, згідно з мінським домовленостями, має завершитися проведенням виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Як відзначають в Офісі президента, вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно при наступних умовах:

після всеохоплюючої деескалації;

після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

вибори повинні відбуватися виключно у відповідності з законодавством України;

вибори повинні відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.

Україна також передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає список від іншої сторони.

Наголошується, що відповідні заходи узгоджені на ТКГ України з Росією і підтримані ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі поранили чотирьох українських військових.