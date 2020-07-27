Зведення ООС: два обстріли, втрат немає

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали

Фото: штаб ООС

Незважаючи на перемир`я окупанти від початку доби провокують українських військових.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новомихайлівки за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Загалом же, за повідомленням штабу, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські військові продовжують тримати лінію оборони.

Нагадаємо, на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі вступило в силу, проте бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

Таким чином окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.