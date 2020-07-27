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27 липня 2020, 15:04 1

Кремль не буде гарантувати припинення вогню на Донбасі

27 липня 2020, 15:04 1
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Російська Федерація не буде давати гарантій дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє RegioNews з посиланням на ТАСС.

На рівні нормандського формату (закріпити цю домовленість, — ред.) — це одна справа, а які-небудь гарантії з боку Росії, в даному випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", — сказав він.

Нагадаємо, на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі вступило в силу, проте бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

Таким чином окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.

Донбас Росія РФ Володимир Путін Дмитро Пєсков вогонь
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