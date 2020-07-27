Кремль не буде гарантувати припинення вогню на Донбасі

Свою позицію Росія аргументує тим, що нібито "не є" учасником конфлікту

Свою позицію Росія аргументує тим, що нібито "не є" учасником конфлікту

Російська Федерація не буде давати гарантій дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє RegioNews з посиланням на ТАСС.

На рівні нормандського формату (закріпити цю домовленість, — ред.) — це одна справа, а які-небудь гарантії з боку Росії, в даному випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", — сказав він.

Нагадаємо, на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі.

27 липня чергове перемир'я на Донбасі вступило в силу, проте бойовики підготували провокацію проти Об'єднаних сил.

Таким чином окупанти порушили перемир'я менше ніж через годину після його початку.