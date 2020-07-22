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22 липня 2020, 15:14 50

Хочу за парту: у регіонах проходять акції проти дистанційного навчання

22 липня 2020, 15:14 50
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Активісти пікетують будівлі ОДА майже всіх обласних центрів України
Активісти пікетують будівлі ОДА майже всіх обласних центрів України
Фото: depo.ua
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Протестувальники невдоволені якістю дистанційного навчання та вимагають, щоб наступного навчального року учні отримували освіту очно у штатному режимі.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

В обласному центрі Хмельниччини невдоволені місцеві жителі вийшли на пікет проти дистанційної форми навчання. Про це повідомляє Telegram-канал "Хмельницький LIVE”.

В мітингу біля будинку ОДА беруть участь декілька десятків містян.

Жителі Тернопільщини теж вийшли на пікет під ОДА. Вони тримають у рках плакати з написами "1 вересня я хочу за свою парту", "Соціалізація - частина навчання", "Нам потрібне живе спілкування з класом", "Де взяти дистанційну няню".

Ми проти дистанційного навчання у школах з першого вересня, - відзначила Мар'яна Головко, мама 4 дітей, мешканка Тернопільщини. - Нам обіцяють, що дистанційного навчання не буде, хоча паралельно готують під це платформу. Дітям необхідне навчання в колективі в школі, спілкування з однолітками, соціалізація, а не сидіння вдома перед телевізором".

В Івано-Франківську відбувся протест проти дистанційного навчання. Спочатку батьки та громадські активісти зібрались на Вічевому майдані, а потім приєднались до круглого столу у мерії для обговорення проблеми. Активістів підтримав мер міста Руслан Марцінків.

На Харківщині батьки школярів теж пікетують ОДА та вимагають, аби до них вийшов голова ОДА Олексій Кучер.

У Миколаєві мер Олександр Сєнкевич, як батько майбутнього першокласника, долучився до протестувальників і теж підтримав вимогу відкрити школи з 1 вересня.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров`я Максим Степанов розповів, як планують організувати навчання в школах з 1 вересня.

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