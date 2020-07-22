Хочу за парту: в регионах проходят акции против дистанционного обучения

Активисты пикетируют здания ОГА почти всех областных центров Украины

Активисты пикетируют здания ОГА почти всех областных центров Украины

Фото: depo.ua

Протестующие недовольны качеством дистанционного обучения и требуют, чтобы в следующем учебном году ученики получали образование очно в штатном режиме.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В областном центре Хмельницкой области недовольные местные жители вышли на пикет против дистанционной формы обучения. Об этом сообщает Telegram-канал "Хмельницкий LIVE”.

В митинге возле здания ОГА принимают участие несколько десятков горожан.

Жители Тернопольщины тоже вышли на пикет под ОГА. Они держат в рках плакаты с надписями "1 сентября я хочу за свою парту", "Социализация - часть обучения", "Нам нужно живое общение с классом", "Где взять дистанционную няню".

Мы против дистанционного обучения в школах с первого сентября, - отметила Марьяна Головко, мама 4 детей, жительница Тернопольщины. - Нам обещают, что дистанционногоо обучения не будет, хотя параллельно готовят под это платформу. Детям необходимо обучение в коллективе в школе, общение со сверстниками, социализация, а не сидение дома перед телевизором".

В Ивано-Франковске состоялся протест против дистанционного обучения. Сначала родители и общественные активисты собрались на Вечевом майдане, а потом присоединились к круглого стола в мэрии для обсуждения проблемы. Активистов поддержал мэр города Руслан Марцинкив.

На Харьковщине родители школьников тоже пикетируют ОГА и требуют, чтобы к ним вышел председатель ОГА Алексей Кучер.

А в Николаеве мэр Александр Сенкевич, как отец будущего первоклассника, присоединился к протестующим и тоже поддержал требование открыть школы с 1 сентября.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как планируют организовать обучение в школах с 1 сентября.