Стали відомі дати проведення додаткового ЗНО

Додаткова сесія розпочнеться 24 липня

Додаткова сесія розпочнеться 24 липня

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Сесія триватиме до 10 серпня, тому всі зареєстровані зможуть скласти іспит з певних навчальних предметів.

Про це пише Regionews з посиланням на портал "Освіта".

Участь у додатковій сесії ЗНО можуть взяти лише ті учасники, які з об'єктивних причин не змогли прийти на тестування під час основної сесії, а також особи, які проживають на тимчасово окупованій території або були в АТО.

Всім учасникам додаткової сесії надійдуть запрошення-перепустки в особистий кабінет не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення тестування з певного навчального предмета.

Графік проведення додаткової сесії 2020 року:

Фізика — 24 липня;

Математика — 28 липня;

Іспанська мова — 29 липня;

Французька мова — 30 липня;

Німецька мова — 31 липня;

Англійська мова — 03 серпня;

Українська мова і література — 04 серпня;

Біологія — 05 серпня;

Історія України — 06 серпня;

Географія — 07 серпня;

Хімія — 10 серпня.

Результати додаткової сесії ЗНО будуть оголошені до 14 серпня.

Нагадаємо, минулого тижня стали відомі перші результати ЗНО: математику не склали 13% абітурієнтів, фізику – 8%.