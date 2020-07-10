Степанов розповів, як планують організувати навчання в школах з 1 вересня

У міністерстві розглядають можливість змішаного навчання

У міністерстві розглядають можливість змішаного навчання

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Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки розробляють правила та алгоритми, як і в якому форматі буде здійснюватися навчання в школах.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, передає RegioNews.

Ми хочемо, щоб наші діти повернулися до звичайного режиму навчання. Особливо 1 вересня, коли діти йдуть у перші класи. Але COVID-19 вносить свої корективи, тому зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми і правила, яким чином наші діти будуть вчитися", - зазначив він.

У МОЗ поки вирішують, за яких умов діти можуть навчатися у звичайному режимі, а коли - в дистанційному. Також розглядають можливість поєднання традиційного і дистанційного форматів навчання.

Протягом тижня, максимум десяти днів всі ми пропишемо і повідомимо, яким чином, за яких умов і як будуть вчитися наші діти в наступному навчальному році", - повідомив міністр.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця поки не готова відновити навчання у школах в звичайному режимі з 1 вересня, однак влада робить все, щоб школи відкрилися при сприятливих умовах.