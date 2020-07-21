У Харкові після стрілянини в нічному клубі розшукують колишнього "оплотівця"

Деякі джерела пов'язують розшукуваного з цивільною дружиною мера Харкова Геннадія Кернеса

Деякі джерела пов'язують розшукуваного з цивільною дружиною мера Харкова Геннадія Кернеса

У Харкові після інциденту зі стріляниною в нічному клубі "Панорама" розшукують колишнього "оплотівця" Артема Шокало.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання NewsRoom і телеграм-канали.

Як повідомили NewsRoom власні джерела в правоохоронних органах, у стрілянині в нічному клубі Харкова в ніч з суботи на неділю 19 липня підозрюють бійця змішаних єдиноборств і колишнього члена забороненого клубу "Оплот" Артема Шокало.

Фігурант кілька разів був судимий - у 2016 році він отримав умовний термін за погрози або насильство адресу співробітників правоохоронних органів, а в минулому році відбувся штрафом за участь у погромі в харківській мерії. Як вдалося дізнатися NewsRoom, Шокало впізнали по татуювання на правій руці.

Так, телеграм-канал "ТРУХА" також повідомляє, що підозрюваного звуть Артем Шокало, який є членом забороненої клубу "Оплот".

Інформацію про те, що стрільцем є саме Шокало оприлюднили на сторінці Police Control Ukraine.

Інформацію про те, що Шокало охороняв Оксану Гайсинську, цивільну дружину мера Харкова, NewsRoom ще в 2019 році озвучили власні джерела в правоохоронних органах, пишуть журналісти видання. Однак незабаром після публікації сьогоднішнього матеріалу з редакцією NewsRoom зв'язалася сама Гайсинська і заявила, що герой статті ніколи не був його охоронцем.

Нагадаємо, конфлікт стався вночі 19 липня. Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення і були доставлені в лікарню. В соцмережах стверджували, що вони є силовиками. Поліція відкрила кримінальну виробництво за статтями 296 ("хуліганство із застосуванням зброї") і 325 (порушення санітарних норм") КК України.