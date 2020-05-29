У Києві ветеран АТО Майман напав на президента ліги WWFC

В хід пішли ножі та пістолети

Фото: скріншот відео

В хід пішли ножі та пістолети

Сьогодні у центрі Києва відбувся збройний конфлікт між активістом Михайло Майманом, який раніше побився в ресторані з нардепом від ОПЗЖ Іллею Ківою, та лідером руху "Гордість нації" та президентом всесвітньої ліги WWFC (бої зі змішаних бойових мистецтв) Володимиром Теслею.

Відео сутички опублікував у Facebook колишній нардеп Ігор Мосійчук, передає RegioNews.

Відео розборок в центрі Києва між Михайлом Майманом (ветеран АТО який є заявником у справі бійки з нардепом від ОПЗЖ Илья Кива) та президентом Ліги WWFC Володимиром Теслею. Майман з охороною на Mersedes-S та Maybah заблокували авто Теслі. В хід пішли пістолети та ніж", - написав Мосійчук.

За його словами, наразі на місці працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

Відомо, що конфлікт відбувся на вулиці Велика Васильківська 62/64. На кадрах видно, що Майман із охороною на автомобілях Mersedes-S і Майбах заблокував авто Теслі, після чого один із охоронців Маймна почав погрожувати йому пістолетом, а сам Майман - ножем.

Нагадаємо, в січні Михайло Майман став учасником конфлікту із нардепом від ОПЗЖ Іллею Ківою. Вони побилися в одному зі столичних ресторанів, пізніше Ківа заявив, що став жертвою нападу.