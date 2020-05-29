У Києві ветеран АТО Майман напав на президента ліги WWFC
Сьогодні у центрі Києва відбувся збройний конфлікт між активістом Михайло Майманом, який раніше побився в ресторані з нардепом від ОПЗЖ Іллею Ківою, та лідером руху "Гордість нації" та президентом всесвітньої ліги WWFC (бої зі змішаних бойових мистецтв) Володимиром Теслею.
Відео сутички опублікував у Facebook колишній нардеп Ігор Мосійчук, передає RegioNews.
Відео розборок в центрі Києва між Михайлом Майманом (ветеран АТО який є заявником у справі бійки з нардепом від ОПЗЖ Илья Кива) та президентом Ліги WWFC Володимиром Теслею. Майман з охороною на Mersedes-S та Maybah заблокували авто Теслі. В хід пішли пістолети та ніж", - написав Мосійчук.
За його словами, наразі на місці працює слідчо-оперативна група Нацполіції.
Відомо, що конфлікт відбувся на вулиці Велика Васильківська 62/64. На кадрах видно, що Майман із охороною на автомобілях Mersedes-S і Майбах заблокував авто Теслі, після чого один із охоронців Маймна почав погрожувати йому пістолетом, а сам Майман - ножем.
Нагадаємо, в січні Михайло Майман став учасником конфлікту із нардепом від ОПЗЖ Іллею Ківою. Вони побилися в одному зі столичних ресторанів, пізніше Ківа заявив, що став жертвою нападу.
- 21:56 29 травня У поліції розкрили причину та нові деталі перестрілки у Броварах
- 21:27 29 травня В мережі показали травми учасника перестрілки в Броварах
- 21:07 29 травня У Києві ветеран АТО Майман напав на президента ліги WWFC
- 20:04 29 травня Захоплений росіянами катер "Нікополь" повернувся на службу ВМС України
- 19:34 29 травня У "Слузі народу" обіцяють завершити децентралізацію за вісім місяців
- 18:57 29 травня В зоні ООС за добу 5 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб
- 21:50 28 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні