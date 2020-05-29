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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 травня 2020, 16:35 24

Коломойський перевіз офіс "Центренерго" у санаторій під Києвом та відгородив колючим дротом

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29 травня 2020, 16:35 24
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Він також перевіз туди всю документацію
Фото: Facebook
Він також перевіз туди всю документацію

Український олігарх Ігор Коломойський перевіз головний офіс "Центренерго" до одного із санаторіїв в селі Рудики Обухівського району.

Про це повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами Лещенка, вже декілька місяців влада намагається змінити менеджмент державної компанії "Центренерго", керівництво якої контролює Коломойський.

Зараз боротьба Коломойського за "Центренерго" нагадує його ж методи, якими він п'ять років тому боровся за контроль над держкомпанією "Укртранснафта" і наполовину державної компанії "Укрнафта". Тоді, чекаючи штурму, офіс "Укрнафти" обнесли залізними гратами і привели озброєних осіб, які представлялися батальйоном "Дніпро", - написав Сергій Лещенко.

Він нагадав, що Коломойський також перевіз туди всю документацію, яка надзвичайно важлива для олігарха.

Колишній нардеп опублікував фотографію обнесеного колючим дротом санаторію в лісі під Києвом.

Він зазначає, що санаторій, де зараз перебуває центральний офіс "Центренерго", перетворилося на фортецю з колючим дротом, бетонними блоками і автоматниками.

Нагадаємо, про зміну керівництва "Центренерго" вперше повідомили в Кабміні 26 лютого. Після цього люди Коломойського заблокували офіс держкомпанії, щоб не допустити на підприємство новий менеджмент.


Центренерго Ігор Коломойський Київська область Сергій Лещенко
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