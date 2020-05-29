Стрілянина у Броварах: поліція кваліфікує справу як замах на вбивство

За фактом стрілянини було відкрите кримінальне провадження за статтею "хуліганство"

Фото: Нацполіція

За фактом стрілянини було відкрите кримінальне провадження за статтею "хуліганство"

Національна поліція України додатково кваліфікувала справу про перестрілку у Броварах як замах на вбивство.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

У поліції нагадали, що внаслідок перестрілки 29 травня у Броварах постраждали троє чоловіків, двоє із них із вогнепальними пораненнями перебувають у лікарні.

Стрілянина у Броварах: дії учасників додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що поліцейські загалом затримали 21 учасника події.

Крім того, в Київській ОДА вже пообіцяли надати допомогу жителям Броварів, чиї квартири постраждали внаслідок перестрілки.

Нагадаємо, вранці 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової події.