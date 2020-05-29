Стрілянина у Броварах: поліція кваліфікує справу як замах на вбивство
Національна поліція України додатково кваліфікувала справу про перестрілку у Броварах як замах на вбивство.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
У поліції нагадали, що внаслідок перестрілки 29 травня у Броварах постраждали троє чоловіків, двоє із них із вогнепальними пораненнями перебувають у лікарні.
Стрілянина у Броварах: дії учасників додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що поліцейські загалом затримали 21 учасника події.
Крім того, в Київській ОДА вже пообіцяли надати допомогу жителям Броварів, чиї квартири постраждали внаслідок перестрілки.
Нагадаємо, вранці 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової події.
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