09:29  29 травня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 429 нових випадків
12:34  29 травня
Мер Броварів розповів про можливі причини ранкової перестрілки
08:26  29 травня
Ситуація на Донбасі: українські військові поранили чотирьох бойовиків
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 травня 2020, 18:17 27

Стрілянина у Броварах: поліція кваліфікує справу як замах на вбивство

Читайте также
на русском языке
29 травня 2020, 18:17 27
Читайте также на русском языке
За фактом стрілянини було відкрите кримінальне провадження за статтею "хуліганство"
Фото: Нацполіція
За фактом стрілянини було відкрите кримінальне провадження за статтею "хуліганство"

Національна поліція України додатково кваліфікувала справу про перестрілку у Броварах як замах на вбивство.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

У поліції нагадали, що внаслідок перестрілки 29 травня у Броварах постраждали троє чоловіків, двоє із них із вогнепальними пораненнями перебувають у лікарні.

Стрілянина у Броварах: дії учасників додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що поліцейські загалом затримали 21 учасника події.

Крім того, в Київській ОДА вже пообіцяли надати допомогу жителям Броварів, чиї квартири постраждали внаслідок перестрілки.

Нагадаємо, вранці 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової події.


Бровари перестрілка Київська область МВС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коломойський перевіз офіс "Центренерго" у санаторій під Києвом та відгородив колючим дротом
29 травня 2020, 16:35
Туристам дозволили відвідувати Чорнобильську зону відчуження
29 травня 2020, 15:42
Перестрілка в Броварах: поліція затримала ще п'ятьох учасників конфлікту
29 травня 2020, 14:58
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 травня 2020, 21:50
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »