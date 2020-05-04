У регіонах знову масово протестують підприємці

У Луцьку та Хмельницькому вимагають зняти всі обмеження з малого бізнесу, а в Чернівцях вимагають пояснень про подальші умови роботи підприємців

Фото: volynonline.com

У Луцьку та Хмельницькому вимагають зняти всі обмеження з малого бізнесу, а в Чернівцях вимагають пояснень про подальші умови роботи підприємців

Сьогодні, 4 травня, у низці областей України відбулися мирні мітинги представників малого бізнесу, які вимагають дозволити їм працювати та чітко регламентувати умови роботи підприємців.

Про це пише RegioNews.

Відкрити усі ринки міста, торгові центри, магазини, перукарні та салони, звільнити усіх ФОП від податків на період карантину та компенсувати матеріальні збитки кожному підприємцю вимагали від влади луцькі підприємці, пише місцеве видання Волинь online.

Підприємиця з ринку "Лучеськ" Світлана Остапчук зауважила, що підтримує рішення міського голови Черкас і хотіла, аби і в Луцьку дозволили працювати:

Будемо збиратися і відстоювати своє право на працю далі. Ми вважаємо, що якщо наша влада повторює так за Європою і іншими країнами, то в Європі якраз відкрили маленькі ринки і невеликі магазини. А у нас все навпаки: працює великий бізнес, там, де скупчення людей", - заявила Світлана Остапчук.

Представники ринків спілкувалися із в.о. міського голови Григорієм Пустовітом. Виконувач обов’язків мера пояснив, що розуміє підприємців, але наразі не має повноважень відкрити ринки. Для цього треба спочатку отримати висновок Держпродспоживслужби. Також підприємцям пообіцяли розглянути питання скасування податків.

У Хмельницькому підприємці зібралися на Майдані Незалежності. Вони вимагали у влади зняти карантинні обмеження та дозволити працювати місцевим бізнесменам.

Головна вимога підприємців у тому, щоб місцева влада взяла на себе повноваження та зняла обмеження з ведення підприємницької діяльності. Однак, і міський голова Олександр Симчишин, і голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет сказали, що останнє слово - за Кабінетом Міністрів. Ні мер, ні голова ОДА не мають необхідних повноважень, які задовольнять мітингувальників.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин пообіцяв, що вкотре звернеться до Кабміну з проханням вирішувати долю місцевого бізнесу у карантинний період – самостійно запроваджувати карантинні обмеження та знімати їх.

Мітингувальники залишилися незадоволені результатом. Учасники акції писатимуть резолюцію зібрання яку надішлють як у місцеві, так і в центральні органи влади. Для місцевої влади вони дали кілька днів на відповідь.

У Чернівцях під стінами мерії теж протестували підприємці кількох ринків, у тому числі Калинівського, пише ІА АСС. Це вже четвертий їхній протест за два тижні.

Як заявила під час виступу активіст Оксана Черчел, вони досі не мають жодної інформації від міської ради про те, як саме великі ринки виходитимуть з карантину.

Крім того, підприємці кажуть, що за тиждень ринок відкриють для відвідування. Проте, підприємці досі не знають, як працюватиме транспорт, яка ситуація з оподаткуванням та орендною платою після завершення карантину.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Понеділок, 4 травня 2020 р.

Нагадаємо, у Чернівцях незважаючи на найбільшу в Україні кількість хворих на коронавірус, під тиском підприємців ще 27 квітня відкрили продуктові ринки.