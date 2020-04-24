У Чернівцях під стінами ОДА протестують приватні підприємці

Підприємці Калинівського ринку вимагають дозволити їм працювати

Фото: ІА АСС

Підприємці Калинівського ринку вимагають дозволити їм працювати

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку місцевої журналістки Галини Єреміци у Facebook.

У Чернівцях біля обласної державної адміністрації зібралося кілька десятків людей. Усі вони - підприємці Калинівського ринку. Люди протестують проти карантинних обмежень та просять дозволити їм працювати.

Під Чернівецьку ОДА на протест вийшли підприємці Калинівського ринку Опубліковано Галиною Єреміцею Четвер, 23 квітня 2020 р.

Журналісти ІА АСС оприлюнили текст звернення підприємців, які продають продукти харчування, до голови Чернівецької ОДА:

"Вплив закриття ринку на планування товарних запасів та закупок і розрахунків з постачальниками має критичний характер і непередбачуваність в цій сфері призводить до великих збитків, що, як правило, стає банкрутства підприємців, - йдеться у повідомленні. – У підприємців є нагальна потреба у розумінні строків дії заборонних заходів по торгівлі харчовими продуктами, можливості упорядкування торгівельного обслуговування покупців шляхом уведення жорстких санітарних та протиепідемічних заходів на території ринку, у тому числі силами підприємців, задля того, щоби надати можливість розпродажу наявних на даний час харчових продуктів, що швидко псуються поряд із забороною закупівлі нових товарних партій".

Оприлюднили також відео протесту. на ньому видно, що представники поліції нагадали людям про заборону масових зібрань.

З людьми на відео спілкувався керівник Департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОДА Віктор Подорожній.

Джерело: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/pidpriemci-kalinivskogo-rinku-pidgotuvali-zvernennya-do-golovi-cherniveckoyi-oda-nazhivo-57745. Сайт http://acc.cv.ua/

Також до ОДА приїхав міський голова Олексій Каспрук та секретар Чернівецької міської ради Василь Продан.

Незадовго перед їхнім візитом у прямому ефірі у Facebook мер Олексій Каспрук повідомив, що у Чернівцях, попри заборону діяльності під час карантину, працював стихійний ринок на вулиці Зеленій, який належить сестрі секретаря міськради Василя Продана.

Він сказав, що через роботу саме цього підприємства виникло обурення у підприємців з інших продуктових ринків міста.



"Вчора відбулась невеличка провокація. Один ринок на вулиці Зеленій, який взагалі, в принципі не є ринком, він почав працювати. При тому, що "Калинівський" та інші продуктові ринки не працювали. Незважаючи на те, що підприємці мають збитки. Звісно, це збурило підприємців Чернівців. Сьогодні на каналі "Чернівецький промінь" вийшов матеріал про те, що на Калинівському ринку повним ходом триває торгівля, а Каспрук, мовляв, ринки не закрив. Але абсолютно жодного слова не було про те, що на вулиці Зеленій ринок два дні поспіль працював!", – сказав міський голова.



Водночас Каспрук нагадав, що підприємство "БУК ТБ", яке належить сестрі Продана, винне міському бюджету Чернівців три мільйони гривень.



"Це така вимальовується серйозна схема, коли рішення про заборону торгівлі на ринках приймав перший заступник голови ОДА Богдан Ковалюк. Який, у журналістів є підтвердження, свого часу був представником цього ринку на Зеленій. Тобто, знищуємо всіх конкурентів під приводом коронавірусу, і розвиваємо власне підприємство", – повідомив мер Чернівців.

Нагадаємо, вчора через закриття ринків у Мелітополі підприємці влаштували протест.

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