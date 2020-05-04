В регионах опять массово протестуют предприниматели

В Луцке и Хмельницком требуют снять все ограничения с малого бизнеса, а в Черновцах требуют объяснений о дальнейших условиях работы предпринимателей

Фото: volynonline.com

В Луцке и Хмельницком требуют снять все ограничения с малого бизнеса, а в Черновцах требуют объяснений о дальнейших условиях работы предпринимателей

Сегодня, 4 мая, в ряде областей Украины состоялись мирные митинги представителей малого бизнеса, которые требуют разрешить им работать и четко регламентировать условия работы предпринимателей.

Об этом пишет RegioNews.

Открыть все рынки города, торговые центры, магазины, парикмахерские и салоны, освободить всех ФОП от налогов на период карантина и компенсировать материальный ущерб каждому предпринимателю требовали от власти луцкие предприниматели, пишет местное издание Волынь online.

Предпринимательница с рынка "Луческ" Светлана Остапчук отметила, что поддерживает решение городского председателя Черкасс и хотела, чтобы и в Луцке разрешили работать:

Будем собираться и отстаивать свое право на труд дальше. Мы считаем, что если наша власть повторяет так за Европой и другими странами, то в Европе как раз открыли маленькие рынки и небольшие магазины. А у нас все наоборот: работает большой бизнес, там, где скопления людей", - заявила Светлана Остапчук.

Представители рынков общались с и.о. городского головы Григорием Пустовитом. Исполняющий обязанности мэра пояснил, что понимает предпринимателей, но пока не имеет полномочий открыть рынки. Для этого надо сначала получить заключение Госпотребслужбы. Также предпринимателям пообещали рассмотреть вопрос отмены налогов.

В Хмельницком предприниматели собрались на Майдане Независимости. Они требовали у властей снять карантинные ограничения и позволить работать местным бизнесменам.

Главное требование предпринимателей в том, чтобы местная власть взяла на себя полномочия и сняла ограничения по ведению предпринимательской деятельности. Однако, и городской голова Александр Симчишин, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет сказали, что последнее слово - за Кабинетом Министров. Ни мэр, ни председатель ОГА не имеют необходимых полномочий, которые удовлетворят митингующих.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин пообещал, что в очередной раз обратится к Кабмину с просьбой решать судьбу местного бизнеса в карантинный период – самостоятельно вводить карантинные ограничения и снимать их.

Митингующие остались недовольны результатом. Участники акции будут писать резолюцию собрания, которую пришлют как в местные, так и центральные органы власти. Для местной власти они дали несколько дней на ответ.

В Черновцах под стенами мэрии тоже протестовали предприниматели нескольких рынков, в том числе Калиновского, пишет ИА АСС. Это уже четвертый их протест за две недели.

Как заявила во время выступления активист Оксана Черчел, они до сих пор не имеют никакой информации от городского совета о том, как именно большие рынки будут выходить с карантина.

Кроме того, предприниматели говорят, что за неделю рынок откроют для посещения. Однако, предприниматели до сих пор не знают, как будет работать транспорт, какова ситуация с налогообложением и арендной платой после завершения карантина.

Опубликовано Информационное агентство "АСС" Понедельник, 4 мая 2020 г.

Напомним, в Черновцах несмотря на наибольшее в Украине количество больных коронавирусом, под давлением предпринимателей еще 27 апреля открыли продуктовые рынки.