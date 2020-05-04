У Вінниці медики вийшли на акцію протесту

Медики Вінниччини не отримали обіцяних доплат за боротьбу з коронавірусом

Фото: 33 канал

Медики Вінниччини не отримали обіцяних доплат за боротьбу з коронавірусом

Медики Вінницької центральної районної лікарні, яка визначена як лікарня першої черги для пацієнтів з коронавірусом, не отримали обіцяних урядом доплат.

Сьогодні, 4 травня, медперсонал лікарні вийшов на акцію протесту. Про це повідомляє 33 канал, пише RegioNews.

Майже весь колектив, за винятком кількох медсестер, які залишились біля хворих, вийшов на бесіду з керівництвом закладу та району у двір лікарні.

Ми не втекли із цієї "передової"! Не сховалися у відпуски чи на лікарняні! Покинули своїх дітей, чоловіків та батьків і живемо заради порятунку пацієнтів фактично у лікарні. А нам за квітень кинули на картки по 86 копійок доплати до звичайної ставки. А лікарям по 1,68 грн! Це як? Чи пообіцяли в Києві та забули?", – обурювались медики.

Голова постійної комісії питань бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради Геннадій Мазур заявив, що незважаючи на будь-які рішення центральної влади, усі медики, які задіяні у боротьбі з коронавірусною хворобою COVID, отримають обіцяні доплати.

Посадовець сказав, що Кабмін і МОЗ свідомо вводять медиків в оману щодо обіцяних розмірів виплат:

Мене дивує позиція Кабміну та міністра охорони здоров’я України, які з екранів телевізорів озвучують, що виплата зарплати має бути в розмірі трьохмісячної зарплати. В наказі МОЗ передбачена доплата в розмірі трьох посадових окладів (тарифних ставок), і то за березень. Тим більше, що змін у цей наказ не має", - пояснив Геннадій Мазур.

Крім цього, 23 березня ухвалений проєкт постанови КМУ № 246, де зазначено які категорії медпрацівників мають отримати доплати. За словами Геннадія Мазура, ця постанова станом на сьогодні не набрала законної сили, тобто сьогодні уряд, Міністерство охорони здоров’я перекидає на ограни державної влади та місцевого самоврядування виплату всіх доплат медичним працівникам.

Але фактично ми не можемо цього зробити, тому що Державна казначейська служба не пропустить ці платежі і жоден бухгалтер не проведе такі виплати, адже це буде не цільове використання бюджетних коштів", - підсумував Мазур.

Якщо не будуть внесені зміни до наказу МОЗ №768, а Постанова Кабінету Міністрів №246 не набере чинності найближчим часом, місцева влада Вінниччини буде регулювати ситуацію преміями за відпрацьований час та субвенціями для райлікарень.

Медики погодилися чекати ще тиждень, інакше знову страйкуватимуть.