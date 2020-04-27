У Чернівцях відкриють продуктові ринки

Рішення про відкриття ринків ухвалили сьогодні, 27 квітня, на позачерговому засідання виконкому міської ради

Фото: ІА АСС

Рішення про відкриття ринків ухвалили сьогодні, 27 квітня, на позачерговому засідання виконкому міської ради

Члени виконавчого комітету міської ради на позачерговому засіданні вирішили дозволити працювати ринкам Чернівців, пише RegioNews з посиланням на ІА АСС

Після сьогоднішнього масового протесту протесту підприємців під стінами Чернівецької ОДА, уже третього за рахунком від п’ятниці 24 квітня, на виконкомі Чернівецької міської ради нарешті розглянули рішення про відкриття ринків.

Проект рішення передбачає обмеження роботи ринків лише з 20:00 до 06:00 наступного дня і зобов'язання щодо дотримання всіх санітарно-епідеміологічних норм. Зокрема, у продавців мають бути наявні маски, окуляри та рукавиці. Ця вимога розповсюджується й на відвідувачів, які обов'язково повинні перебувати на ринках у масках.

За результатом засідання, члени виконкому вирішили дозволити роботу ринків. "За" проголосували всі 9 присутніх членів виконкому.

Крім того, члени виконкому вирішили звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням дозволити роботу чернівецьким ринкам та визначити порядок торгівлі.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Нагадаємо, протести підприємців під ОДА у Чернівцях почалися 24 квітня. На акцію вийшли торговці одного з найбільших ринків України - Калинівського. Після перемовин з мером Олексієм Каспруком, секретарем міської ради Василем Проданом та першим заступником голови ОДА Богданом Ковалюком підприємці домоглися позачергової сесії міської ради для вирішення питання роботи ринків.

Депутати зібралися на сесію, однак ні про що не домовилися і розійшлися.

Наступного дня, у суботу, 25 квітня пікетувальники перекрили дорогу біля Калинівського ринку.

Сьогодні вранці підприємці знову прийшли під стіни ОДА та мерії і вимагали зустрічі з головою ОДА Сергієм Осачуком. Голова ОДА до пікетувальників не вийшов, натомість вийшов мер і після розмови з протестувальниками зібрав міськвиконком, який і прийняв рішення про роботу продуктових ринків.

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