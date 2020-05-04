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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
04 травня 2020, 15:18 27

За порушення карантину "Епіцентром” поліція склала 29 протоколів

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04 травня 2020, 15:18 27
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Після проведених перевірок правоохоронці зафіксували порушення в гіпермаркетах і ресторанах
Фото: Facebook
Після проведених перевірок правоохоронці зафіксували порушення в гіпермаркетах і ресторанах

Упродовж останніх трьох днів поліція проводила перевірку найбільших продуктових супермаркетів, об'єктів харчування, а також мережі "Епіцентр".

Про це під час засідання уряду повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

За його словами, поліція склала більше 10 тисяч протоколів про порушення карантинних норм.

"Ми провели за останні три дні перевірку 162 супермаркетів, в тому числі "Епіцентр" , "Нова лінія" та інші. Зараз є протоколи про порушення. У тому числі, 94 протоколи по супермаркетах, 29 протоколів по "Епіцентру" , 140 протоколів по об'єктах харчування", - розповів він.

Він додав, що порушників чекає відповідальність.

"В цілому перевірка встановила майже в кожній області порушення. У нас в лідерах, як не дивно, Рівненська область", - додав він.

За словами глави МВС, також порушення були виявлені в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

"В торгових центрах "Епіцентр" та "Нова лінія" були випадки, коли торгували меблями і предметами електроніки, що не передбачено умовами карантину", - заявив Аваков.

Він додав, що в список порушників карантинних обмежень увійшли такі ресторани Києва, як "Виноградний хутір", "Мон шер", "Велюр" и "Фабіус". Проти них складено адміністративні протоколи, на даний час всі ці заклади закриті.

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Раніше стало відомо, що за час карантину кількість закладів громадського харчування скоротилася на третину, а збитки сфери туризму склали близько $1,5 млрд.


карантин МВС штраф Епіцентр
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