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04 травня 2020, 14:18 40

Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня

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04 травня 2020, 14:18 40
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При цьому в уряді пообіцяли поблажки
Фото: Facebook Кабінет Міністрів України
При цьому в уряді пообіцяли поблажки

Кабмін вирішив знову продовжити карантин. Поки в уряді можливою датою закінчення вважають 22 травня, але рішення можуть переглянути з урахуванням того, як розвивається пандемія в світі.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За словами прем'єра, ось-ось має початися піковий період захворюваності коронавірусом. Саме тому уряд вирішив не знімати карантин. Але, тим не менш, ситуація під контролем. Україна наближається до так званого плато - періоду, протягом якого не відбувається ріст захворюваності. Саме тому в Кабінеті Міністрів анонсували ряд послаблень, які набудуть чинності з 11 травня.

Влада дозволить відвідувати парки, сквери і зони відпочинку. Відновити роботу зможуть магазини промислових товарів та об'єкти роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, а також салони краси і перукарні, музеї і бібліотеки. Літнім майданчикам кафе і ресторанів теж обіцяють дозволити працювати. Також у списку тих, хто зможе відновити свою діяльність - стоматологи, нотаріуси, аудитори та адвокати.

Шмигаль уточнив, що при цьому уряд буде вимагати ретельного дотримання протиепідемічних вимог Міністерства охорони здоров'я.

Тим часом в Офісі президента стверджують, що підготовка до виходу їх карантину почнеться вже на цьому тижні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за час карантину кількість закладів громадського харчування скоротилася на третину, а збитки сфери туризму склали близько $1,5 млрд.


Кабмін карантин коронавірус Україна
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