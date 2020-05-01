10:46  01 травня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
12:47  01 травня
В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента
11:06  01 травня
В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 16:56 3

Послаблення карантину Україні: метро планують відкрити в останню чергу

Читайте также
на русском языке
01 травня 2020, 16:56 3
Читайте также на русском языке
Різні види громадського транспорту будуть запускати поетапно
Фото: flickr
Різні види громадського транспорту будуть запускати поетапно

По мірі ослаблення карантину метрополітен в українських містах, таких як Київ, Харків та Дніпро, почне роботу чи не останнім з усіх видів громадського транспорту.

Про це виданню Liga.net розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає RegioNews.

Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах... Як тільки буде послаблення карантинних заходів - будемо поетапно відкривати і транспорт", - сказав Тимошенко.

За його словами, поки громадський транспорт не відновить повноцінно роботу, підприємствам треба буде самим робити доставку людей.

Він додав, що причиною таких пізніх термінів відкриття метро є те, що в вагонах важко контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Після цього секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.


коронавірус Україна метро Київ карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Росія просить Італію зняти санкції в обмін на гумдопомогу
01 травня 2020, 16:41
Влада детально опрацьовує всі етапи виходу з карантину - Шмигаль
01 травня 2020, 15:29
Україна отримає від Світового банку 150 млн доларів
01 травня 2020, 15:17
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 травня 2020, 14:01
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб
24 квітня 2020, 15:00
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Казус Садового: як у Львові депутати збунтувалися проти мера
01 травня 2020, 14:00
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »