Послаблення карантину Україні: метро планують відкрити в останню чергу
По мірі ослаблення карантину метрополітен в українських містах, таких як Київ, Харків та Дніпро, почне роботу чи не останнім з усіх видів громадського транспорту.
Про це виданню Liga.net розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає RegioNews.
Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах... Як тільки буде послаблення карантинних заходів - будемо поетапно відкривати і транспорт", - сказав Тимошенко.
За його словами, поки громадський транспорт не відновить повноцінно роботу, підприємствам треба буде самим робити доставку людей.
Він додав, що причиною таких пізніх термінів відкриття метро є те, що в вагонах важко контролювати дотримання пасажирами безпечної дистанції.
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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.
Після цього секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що київська влада вирішила розробити план спеціальних заходів по запуску роботи метрополітену з певними обмеженнями.
Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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