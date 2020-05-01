Ослабление карантина в Украине: метро планируют открыть в последнюю очередь
По мере ослабления карантина метрополитен в украинских городах, таких как Киев, Харьков и Днепр, начнет работу едва ли не последним из всех видов общественного транспорта.
Об этом изданию Liga.net рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает RegioNews.
Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах ... Как только будет ослабление карантинных мероприятий - будем поэтапно открывать и транспорт", - сказал Тимошенко.
По его словам, пока общественный транспорт не восстановит полноценно работу, предприятиям надо будет самим делать доставку людей.
Он добавил, что причиной таких поздних сроков открытия метро является то, что в вагонах трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.
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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.
После этого секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.
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