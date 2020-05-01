10:46  01 мая
Коронавирус в Украине: зафиксировано 10 861 случай заболевания
12:47  01 мая
В парламенте есть достаточное количество голосов для назначения Саакашвили - Офис президента
17:41  01 мая
Мэр Черкасс ответил Авакову на открытие уголовного дела
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 16:56 16

Ослабление карантина в Украине: метро планируют открыть в последнюю очередь

Читайте також
українською мовою
01 мая 2020, 16:56 16
Читайте також українською мовою
Различные виды общественного транспорта будут запускать поэтапно
Фото: flickr
Различные виды общественного транспорта будут запускать поэтапно

По мере ослабления карантина метрополитен в украинских городах, таких как Киев, Харьков и Днепр, начнет работу едва ли не последним из всех видов общественного транспорта.

Об этом изданию Liga.net рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает RegioNews.

Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах ... Как только будет ослабление карантинных мероприятий - будем поэтапно открывать и транспорт", - сказал Тимошенко.

По его словам, пока общественный транспорт не восстановит полноценно работу, предприятиям надо будет самим делать доставку людей.

Он добавил, что причиной таких поздних сроков открытия метро является то, что в вагонах трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

После этого секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.


коронавирус Украина метро Киев карантин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Россия просит Италию снять санкции в обмен на гумпомощь
01 мая 2020, 16:41
Власть подробно прорабатывает все этапы выхода из карантина - Шмыгаль
01 мая 2020, 15:29
Украина получит от Всемирного банка 150 млн долларов
01 мая 2020, 15:17
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 мая 2020, 18:56
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30
Черниговская область: вторая смерть от COVID-19, инфицировано 22 человек
24 апреля 2020, 15:00
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Казус Садового: как во Львове депутаты взбунтовались против мэра
01 мая 2020, 14:00
Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона
30 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »