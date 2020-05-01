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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 15:29 14

Влада детально опрацьовує всі етапи виходу з карантину - Шмигаль

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01 травня 2020, 15:29 14
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Україна буде поступового пом’якшувати усі діючі обмеження
Фото: Офіс президента
Україна буде поступового пом’якшувати усі діючі обмеження

Продовольчі ринки, які відкриються сьогодні, будуть функціонувати за чіткими правилами, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради в Офісі президента, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра, травневі свята – це останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. В ці дні у парках будуть чергувати патрулі поліції.

крім того, прикордонники повідомили про збільшення кількості осіб, які встановлюють додаток "Дій вдома", що допомагає проходити самоізоляцію під час карантину.

Ми бачимо, що українці стають свідомішими та швидко приймають нововведення й сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі додатку – найкращий зарубіжний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину", – зазначив президент Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

Нагадаємо, роботу продовольчих ринків в Україні було обмежено в середині березня після запровадження карантину. 27 квітня у низці областей України відбулися акції з вимогою відновити їхню роботу.

Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків.

На засіданні Кабміну 29 квітня будуть розглядати питання послаблення карантинних обмежень, зокрема відновлення діяльності продовольчих ринків.


коронавірус Володимир Зеленський карантин Офіс президента Деніс Шмигаль
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