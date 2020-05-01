10:46  01 травня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
12:47  01 травня
В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента
11:06  01 травня
В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 15:17 17

Україна отримає від Світового банку 150 млн доларів

Читайте также
на русском языке
01 травня 2020, 15:17 17
Читайте также на русском языке
Гроші будуть спрямовані на підтримку малозабезпечених сімей
Фото: flickr
Гроші будуть спрямовані на підтримку малозабезпечених сімей

Рада директорів Світового банку схвалила додаткове виділення для України 150 млн доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку, передає RegioNews.

Відомо, що кошти будуть надані в рамках проєкту соціальної підтримки сімей з низьким рівнем доходу.

Тисячі українських сімей вже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат і підвищення їх адресності", - сказав виконуючий обов'язки директора Світового банку в Україні Алекс Кремер.

Крім того, додаткове фінансування буде спрямовано на надання грантів на відкриття малого бізнесу в рамках проекту "Рука допомоги".

Нагадаємо, у 2020 році Україна сподівається отримати суттєву допомогу від Міжнародного валютного фонду.

Наразі Україна розраховує отримати допомогу за програмою розширеного фінансування, про яку з МВФ домовилися наприкінці минулого року.


Світовий банк Україна допомога гроші
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Заробітчани і енергетика: Зеленський і Дуда поговорили по телефону
30 квітня 2020, 18:05
Притулки для тварин у Львові отримають корм за кожне відео з домашніми улюбленцями
30 квітня 2020, 17:13
За період карантину закрили третину закладів громадського харчування
30 квітня 2020, 16:11
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 травня 2020, 14:01
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб
24 квітня 2020, 15:00
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Казус Садового: як у Львові депутати збунтувалися проти мера
01 травня 2020, 14:00
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »