Україна отримає від Світового банку 150 млн доларів

Гроші будуть спрямовані на підтримку малозабезпечених сімей

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Гроші будуть спрямовані на підтримку малозабезпечених сімей

Рада директорів Світового банку схвалила додаткове виділення для України 150 млн доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку, передає RegioNews.

Відомо, що кошти будуть надані в рамках проєкту соціальної підтримки сімей з низьким рівнем доходу.

Тисячі українських сімей вже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат і підвищення їх адресності", - сказав виконуючий обов'язки директора Світового банку в Україні Алекс Кремер.

Крім того, додаткове фінансування буде спрямовано на надання грантів на відкриття малого бізнесу в рамках проекту "Рука допомоги".

Нагадаємо, у 2020 році Україна сподівається отримати суттєву допомогу від Міжнародного валютного фонду.

Наразі Україна розраховує отримати допомогу за програмою розширеного фінансування, про яку з МВФ домовилися наприкінці минулого року.