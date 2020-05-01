Росія просить Італію зняти санкції в обмін на гумдопомогу

Крім того, Москва вимагає від італійців натиснути на Європарламент

Фото: Linkiesta

Крім того, Москва вимагає від італійців натиснути на Європарламент

Депутат російської Думи Леонід Слуцький 17 квітня направив президенту комісії із закордонних справ Сенату Італії Віто Петрочеллі ласта із проханням зняти санкції з РФ.

Про це пише італійське видання Linkiesta, передає RegioNews.

Нарешті Москва видала рахунок після того, як до Італії відправили допомогу для боротьби з коронавірусом", — пише видання.

Крім того, Слуцький просить повідомити про лист решту італійських сенаторів. Він також нарікає, що санкції продовжують діяти навіть під час боротьби з коронавірусом.

Linkiesta пише, що звернення росіян є протестом проти рішення ООН, згідно із яким Росії було відмовлено у скасуванні санкцій, накладених через агресію проти України.

Також видання згадало про те, що Слуцький перебуває у чорному списку Державного департаменту США за активну підтримку у використанні російських сил в Україні та анексію Криму.

На Слуцького та ще сімох людей із Креміля накладені санкції адміністрацією Обами, мова йде про заморожування активів та заборону на видачу віз.

Нагадаємо, наприкінці березня Росія відправила до Італії 15 військових літаків, які привезли вантаж і військових спеціалістів для боротьби з коронавірусом.