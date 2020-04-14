Попри дощ в Чорнобильській зоні продовжуються пожежі
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що попри опади, продовжує горіти трав’яний настил та лісова підстилка окремими осередками, в зоні стихії працюють пожежники.
В ДСНС додали, що до гасіння пожеж залучено 415 рятувальників та 98 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС.
Упродовж минулої доби із вертольотів було здійснено 227 скидів води загальною масою 538 тон.
У відомстві запевняють, що радіаційний стан по місту Києву та Київській області на поверхні ґрунту та у воді не перевищує допустимих значень, радіаційна обстановка стабільна.
Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.
9 квітня, з селища Поліського евакуйовано громадян, перекриті два КПП
Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.
Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні. Їм виявився 27-річний житель села Рагівка.
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