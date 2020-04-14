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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
14 квітня 2020, 09:28 37

Попри дощ в Чорнобильській зоні продовжуються пожежі

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14 квітня 2020, 09:28 37
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Станом на ранок 14 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС тривають пожежі на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв
Фото: Facebook
Станом на ранок 14 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС тривають пожежі на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що попри опади, продовжує горіти трав’яний настил та лісова підстилка окремими осередками, в зоні стихії працюють пожежники.

В ДСНС додали, що до гасіння пожеж залучено 415 рятувальників та 98 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС.

Упродовж минулої доби із вертольотів було здійснено 227 скидів води загальною масою 538 тон.

У відомстві запевняють, що радіаційний стан по місту Києву та Київській області на поверхні ґрунту та у воді не перевищує допустимих значень, радіаційна обстановка стабільна.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.

9 квітня, з селища Поліського евакуйовано громадян, перекриті два КПП

Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні. Їм виявився 27-річний житель села Рагівка.


пожежа ДСНС Чорнобиль Київська область
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