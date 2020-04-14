Несмотря на дождь в Чернобыльской зоне продолжаются пожары
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что несмотря на осадки, продолжает гореть травяной настил и лесная подстилка отдельными очагами, в зоне стихии работают пожарные.
В ГСЧС добавили, что к тушению пожаров привлечено 415 спасателей и 98 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС.
За прошедшие сутки с вертолетов было осуществлено 227 сбросов воды общей массой 538 тонн.
В ведомстве уверяют, что радиационное состояние по городу Киеву и Киевской области на поверхности почвы и в воде не превышает допустимых значений, радиационная обстановка стабильная.
Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.
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Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.
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