Несмотря на дождь в Чернобыльской зоне продолжаются пожары

По состоянию на утро 14 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжаются пожары на территории Корогодского, Детяткивського, Парышивского и Денисовецкого лесничеств

Фото: Facebook

По состоянию на утро 14 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжаются пожары на территории Корогодского, Детяткивського, Парышивского и Денисовецкого лесничеств

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