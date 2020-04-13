На Чернігівщині локалізували пожежу, яка розгорілася ще 8 квітня

Вогонь охопив майже 200 га. Наразі гасять окремі тліючі осередки

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Вогонь охопив майже 200 га. Наразі гасять окремі тліючі осередки

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

"Сьогодні локалізована масштабна пожежа на території ДП "Чернігівський військовий лісгосп" біля села Сорокошичі Козелецького району. Основна небезпека ліквідована. Наразі триває гасіння окремих тліючих осередків", - повідомив голова.

Нагадаємо, з 8 квітня тут розпочалося загорання сухої рослинності та лісового настилу. Всього вогнем пройдено 195 гектарів.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 165 працівників та 34 одиниці техніки, а також три літаки АН-32п спеціального авіаційного загону ДСНС України.

"На підтримку рятувальників ДСНС підписав розпорядження про виділення із регіонального матеріального резерву для аварійно-рятувального загону ДСНС: 6 радіостанцій, 1,9 тонни бензину А-92, 5 тонн дизельного пального", - зауважує Прокопенко.

Крім того, виділено 10 акумуляторних та 10 бензинових обприскувачів, які застосовуватимуться для дезінфекції під час карантинних заходів. Ці апарати можуть використовуватися і для гасіння пожеж.

Сьогодні локалізована масштабна пожежа на території ДП "Чернігівський військовий лісгосп" біля села Сорокошичі... Опубліковано Андрієм Прокопенком Понеділок, 13 квітня 2020 р.

До слова, Рада збільшила штрафи за підпал трави та лісові пожежі. За законопроект проголосували 328 народних депутатів.

Збільшили розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря від 30 600 грн до 61 200 грн. За знищення або пошкодження рослинності навколо населених пунктів, вздовж залізниць відтепер каратимуть штрафами від 91 800 до 153 тис. грн. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах доведеться заплатити від 1530 грн до 15 300 грн. За самовільне випалювання рослинності або її залишків - від 3060 грн до 21 420 грн. За самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - від 6120 грн до 30 600 грн.