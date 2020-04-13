Рада збільшила штрафи за підпал трави та лісові пожежі
Верховна Рада збільшила у 18 разів розмір штрафу за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та забруднення атмосфери, повідомляє RegioNews.
Збільшили розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря з 100 - 200 до 1800 - 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 30 600 грн до 61 200 грн.
За знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу навколо населених пунктів, вздовж залізниць відтепер каратимуть штрафами від 5400 - 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 91 800 до 153 тис. грн.
Розмір штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в лісах збільшили з 5 - 50 до 90 - 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1530 грн до 15 300 грн).
За самовільне випалювання рослинності або її залишків штрафи збільшили з 10 - 70 до 180 - 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 грн до 21 420 грн).
За самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду штрафи збільшили з 20 - 100 до 360 - 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6120 грн до 30 600 грн).
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