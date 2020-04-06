Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники досі гасять вогонь

В Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС станом на ранок 6 квітня пожежники продовжують ліквідовувати масштабну лісову пожежу

Фото: DSNSKyiv

В Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС станом на ранок 6 квітня пожежники продовжують ліквідовувати масштабну лісову пожежу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

Загальна площа пожежі становить 25 гектарів, зафіксовано два осередки загоряння.

Між селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва пожежу гасять досі, до її ліквідаціїзалучили 124 пожежників та 28 одиниць техніки, в тому числі літаки та вертольоти.

В районі села Рагівка Котовського лісництва на площі близько 5 гектарів пожежу вдалося локалізувати ввечері 5 квітня, було залучено 14 чоловік та 4 одиниці техніки.

В ДСНС також додали, що радіаційний фон по місту Києву та Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

05 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.