17:35  05 квітня
В Запоріжжі працюватиме весь громадський транспорт
13:59  05 квітня
"Всеукраїнська школа онлайн": що, де і коли дивитися
17:03  05 квітня
У центрі Києва вогнем пошкоджено лінії зв'язку Укртелекому
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 09:38 7

Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники досі гасять вогонь

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 09:38 7
Читайте также на русском языке
В Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС станом на ранок 6 квітня пожежники продовжують ліквідовувати масштабну лісову пожежу
Фото: DSNSKyiv
В Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС станом на ранок 6 квітня пожежники продовжують ліквідовувати масштабну лісову пожежу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

Загальна площа пожежі становить 25 гектарів, зафіксовано два осередки загоряння.

Між селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва пожежу гасять досі, до її ліквідаціїзалучили 124 пожежників та 28 одиниць техніки, в тому числі літаки та вертольоти.

В районі села Рагівка Котовського лісництва на площі близько 5 гектарів пожежу вдалося локалізувати ввечері 5 квітня, було залучено 14 чоловік та 4 одиниці техніки.

В ДСНС також додали, що радіаційний фон по місту Києву та Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

05 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.


пожежа рятувальники ДСНС Чорнобиль
У центрі Києва вогнем пошкоджено лінії зв'язку Укртелекому
05 квітня 2020, 17:03
У Чорнобилі масштабна пожежа. Підвищився радіаційний фон (ВІДЕО)
05 квітня 2020, 15:56
У Чорнобилі гасять пожежу, що охопила 20 гектарів лісу
05 квітня 2020, 11:56
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 квітня 2020, 09:54
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »