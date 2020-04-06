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06 квітня 2020, 17:05 22

Задля забави: поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні

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06 квітня 2020, 17:05 22
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На Київщині зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка
Фото: скрін з відео
На Київщині зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на головне управління Національної поліції в Київській області.

"Як пояснив молодик поліцейським, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі, і він вже не зміг впоратися та загасити багаття", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри молодому чоловіку. Триває слідство.

Як повідомили рятувальники, станом на 12:00 понеділка, 6 квітня, у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується заходи щодо ліквідації двох осередків пожеж, а саме:

- між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 осіб та 28 од. техніки;

- поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 осіб та 4 од. техніки.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.


підпал пожежа поліція Чорнобиль Київська область
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