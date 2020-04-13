Пожежа в Чорнобильської зони наближається до Прип'яті

Вогонь йде в бік Чорнобильської АЕС та сховищ радіоактивних відходів

Фото: facebook:Ярослав Емельяненко

Вогонь йде в бік Чорнобильської АЕС та сховищ радіоактивних відходів

Очевидець подій Ярослав Ємельяненко повідомив, що вогонь перекинувся через дорогу, яка відділяла пожежу від міста Прип’ять, повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook активіста.

"Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території”, - повідомляє Ярослав на своїй сторінці у Facebook.

Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС.

Також Ярослав зазначає, що Чорнобильські пожежі тушать вже десятий день, а вогонь, не дивлячись на роботу рятувальників, вільно переміщується за вітром, та зараз дістався міста Прип’ять та найнебезпечніших об’єктів Зони відчуження.

Нагадаємо, що інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня

Зазначається, що епіцентром лісових пожеж є територія Корогодського, Котовського і Денисовецького лісництв