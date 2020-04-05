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У Чорнобилі масштабна пожежа. Підвищився радіаційний фон (ВІДЕО)
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Ірина Федоляк
Журналіст
05 квітня 2020, 15:56 21

У Чорнобилі масштабна пожежа. Підвищився радіаційний фон (ВІДЕО)

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05 квітня 2020, 15:56 21
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У Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 га. Відтак погіршився радіаційний фон
Фото: УНІАН
У Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 га. Відтак погіршився радіаційний фон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку т. в. о. голови Державної екологічної інспекції, народного депутата 7-го та 8-го скликання Єгора Фірсова у Facebook.

"Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився в Чернобильській зоні на 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева", - пише посадовець.

За словами Фірсова, у центрі пожежі радіація вище норми. На відео видно, що показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Така ситуація тільки в осередку пожежі.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на...

Опубліковано Єгором Фірсовим Неділя, 5 квітня 2020 р.

"Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину - в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси", - йдеться в дописі.

На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя, як нещодавно відбулося на Житомирщині, штраф мізерний. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів, наголошує посадовець.

У ДСНС Україна повідомлення про пожежу у Зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва отримали 4 квітня о 13:22. Станом на 13:30 5 квітня продовжується гасіння двох осередків.

Перший між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 чоловік та та 28 одиниць техніки, в тому числі 2 літаки АН – 32П та гелікоптер МІ - 8.

Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води - 64 тонни.

Другий поблизу с. Рагівка Котовського лісництва на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 чоловік та 4 одиниці техніки.

Радіаційний фон у межах норми, запевняють рятувальники.

"ГО Громада-Березняки" у Facebook повідомило, що сьогодні в Києві зафіксовано дуже шкідливий рівень забруднення повітря.

"Можливо, це пов'язано з пожежею в Чорнобильській зоні. Наполегливо рекомендуємо залишатися вдома і щільно закрити вікна", - йдеться в дописі.

Сегодня в Киеве зафиксирован очень вредный уровень загрязнения воздуха! Возможно, это связано с пожаром в Чернобыльской...

Опубліковано ГО "Громада - Березняки" Неділя, 5 квітня 2020 р.


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