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Валерія Ясницька
журналіст
09 квітня 2020, 12:50 15

Пожежа в Чорнобилі: з селища Поліського евакуйовано громадян, перекриті два КПП

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09 квітня 2020, 12:50 15
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У Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч" і евакуйовано громадян, які проживають у селищі Поліське
Фото: ДСНС України
У Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч" і евакуйовано громадян, які проживають у селищі Поліське

Про це повідомляє сайт ДСНС України, пише RegioNews.

За словами начальника відділу поліції зони Чорнобильської ЧАЕС Яна Обжелянського, на територію смт Поліське обмежений проїзд.

"Поліцією вжиті заходи щодо евакуації громадян, які проживають у смт. Поліське, на даний час їх евакуйовано. На територію обмежений проїзд, перекриті контрольно-пропускні пункти: "Поліське" та "Овруч", - сказав він.

За даними ДСНС України, 9 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення триває гасіння пожеж на території Денисовецького, Котовського та Корогодського лісництв.

Спостерігається тління сухої трави та лісової підстилки окремими осередками.

До гасіння залучено 326 пожежників та 84 одиниці техніки, в тому числі 3 гелікоптери і 3 літаки.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Нагадаємо, у Чорнобилі не можуть загасити лісову пожежу у зоні відчуження.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.

Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.


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