Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102

Станом на понеділок, 13 квітня в Україні виявили вже 3102 хворих коронавірусом COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків

Фото: МОЗ

Станом на понеділок, 13 квітня в Україні виявили вже 3102 хворих коронавірусом COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що згідно із даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 12 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Зазначається, що за добу виявлено 12 випадків захворювання серед дітей. Крім того, захворіли 85 медичних працівників.

77 осіб було госпіталізовано до закладів охорони здоров’я, на апарати штучної вентиляції легень переведено 3 особи;

Одужали 8 осіб, з них 4 медичні працівники та 1 дитина, за добу померло 10 хворих, більшість із них мали супутні захворювання.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 194 випадки;

Волинська область — 78 випадків;

Дніпропетровська область — 60 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 94 випадки;

Закарпатська область — 92 випадки;

Запорізька область — 85 випадків;

Івано-Франківська область — 300 випадків;

Кіровоградська область — 142 випадки;

м. Київ — 495 випадків;

Київська область — 216 випадків;

Львівська область — 124 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 125 випадків;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 273 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 462 випадки;

Черкаська область — 102 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, 12 квітня в Україні за добу лабораторно підтверджені 266 нових випадків інфікування COVID-19, загальна кількість хворих - 2777