У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
Згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, Києво-Печерську Лавру закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення
Згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, Києво-Печерську Лавру закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, упродовж минулої доби в Лаврі виявили 63 випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих монахів досягла 90 підтверджених випадків.
Кличко додав, що 13 квітня влада міста направить у Києво-Печерську лавру мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування.
За його словами, такі заходи мають допомогти встановити реальну картину про вогнище захворювання.
Нагадаємо, 19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.
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