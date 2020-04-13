У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин

Згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, Києво-Печерську Лавру закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення

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Згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, Києво-Печерську Лавру закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, упродовж минулої доби в Лаврі виявили 63 випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих монахів досягла 90 підтверджених випадків.

Кличко додав, що 13 квітня влада міста направить у Києво-Печерську лавру мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування.

За його словами, такі заходи мають допомогти встановити реальну картину про вогнище захворювання.

Нагадаємо, 19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.