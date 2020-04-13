У Чернівцях ущільнюють хворих у лікарні: за добу в області зареєстровано 84 випадки коронавірусу
Про нові випадки хвороби під час свого відеозвернення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.
Із 84 нових випадків 54 нових виявлено в обласному центрі. Загальна кількість чернівчан, які заразилися COVID-19 сягнула вже майже 150, зазначив Осачук.
"Ще тиждень тому, минулого вівторка, у Чернівцях було встановлено п'ятеро інфікованих. Тепер за один раз 54. Загальна кількість чернівчан сягнула вже майже півтори сотні, які заразилися цією інфекцією", - сказав Осачук.
Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус буковинців [13.04.2020]
На Буковині сьогодні, 13 квітня, офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. 54 заражених – із Чернівців. За останній тиждень число хворих зросло на 300 осіб. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 546 осіб У Чернівецькій ОДА створили "гарячу лінію" для медичних працівників. На неї просять звертатися усіх, кому бракує засобів захисту для роботи з пацієнтами, хворими на коронавірус. Телефон: +380 (95) 881 20 38. Сьогодні вночі в область прибуде чергова партія допомоги від Офісу Президента. Уже завтра її розподілять між районами. За рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у наступні вихідні на Буковині знову діятиме особливий режим. Розпочнеться він о 13:00 у суботу, 18 квітня, і триватиме до 6:00 вівторка, 21 квітня.Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Понеділок, 13 квітня 2020 р.
У зв’язку із спалахом захворювання у Чернівцях, у у міській лікарні №1 ущільнюватимуть перебування хворих та збільшать штат лікарів. Про це під час свого відеозвернення повідомив чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
Як повідомив Олексій Каспрук, станом на ранок сьогоднішнього дня у лікарні була зайнята 41 палата, а станом на вечір - 47.
"У лікарні є 50 палат. І якщо раніше людей госпіталізували 1 хворий - 1 палата, то станом на ранок була зайнята 41 палата, а на вечір – 47 палат. Найближчі кілька днів почнемо там ущільнювати перебування хворих. Там є розводка кисню, реанімація та є ШВЛ. Тому ця лікарня найбільш пристосована для лікування таких хворих", - сказав Каспрук.
Наразі 17 пацієнтів у чернівецькій лікарні №1перебувають на кисневій дотації і 1 підключений до апарату ШВЛ. Каспрук також анонсував, що найближчими днями розпочнуть доукомплектовувати штат міської лікарні №1.
Опубліковано Олексієм Каспруком Понеділок, 13 квітня 2020 р.
Через ускладення епідситуації, на Великодні вихідні в Чернівецькій області знову посилять карантинні обмеження. Вони діятимуть з суботи 18 квітня по вівторок 21 квітня. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. За словами голови ОДА, обмеження почнуться о 13:00 у суботу та триватимуть до 6:00 21 вівторка.
"Ми маємо ще цілий робочий тиждень, тому прошу підготуватися, щоб провести Великдень у радості в колі рідних, близьких і вдома", - сказав Сергій Осачук.
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