Боротьба з коронавірусом: Миколаївська облрада розподілила майже 260 мільйонів гривень

Депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл 259,5 мільйонів гривень з обласного бюджету, частину витратять на боротьбу з коронавірусом

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Депутати Миколаївської обласної ради погодили розподіл 259,5 мільйонів гривень з обласного бюджету, частину витратять на боротьбу з коронавірусом

Відповідне рішення було ухваленона позачерговій сесії в понеділок, 13 квітня, повідомляє RegioNews.

Так, депутати погодили розподіл 259,5 мільйонів гривень. З них в тому числі: освітня субвенція - 52 мільйони, медична субвенція - 22 мільйони. Також було внесено рішення щодо поповнення резервного фонду на 8,5 мільйонів. Крім того, передбачили і гроші на виплату зарплат медпрацівникам - 14,6 млн грн. Так, 3 млн 83 тис. грн буде направлено на обласний центр лікування інфекційних захворювань.

Крім того, депутати проголосували за зняття з посади голови "бюджетної" комісії Миколаївської облради Федора Барну.

Спочатку питання про зняття Барни внесли до порядку денного за пропозицією депутата Володимира Фроленко та голова обласної ради Вікторія Москаленко запропонувала його підтримати.

Сам Барна назвав питання "чисто політичним" і помстою за "підтримку і співпрацю з Миколаївською ОДА".