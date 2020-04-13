У лікарнях Чернівецької області через коронавірус перебувають понад 200 людей
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА, пише RegioNews.
У медичних закладах Буковини станом на 13 квітня перебувають 238 людей.
Із них у 201 пацієнта підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
У реанімаціях лікарень станом на 13 квітня перебувають 24 пацієнта у важкому стані, з них на апаратах штучної вентиляції легень – шестеро.
У реанімаційному відділенні обласної лікарні є дев’ятеро пацієнтів. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє жінок, їм 64 та 69 років, у обох коронавірус підтверджено.
У Чернівецькій міській лікарні №1 троє недужих у реанімації. Двоє хворих – на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19, а також 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу.
Семеро хворих на кисневій дотації та один – на апараті штучної вентиляції легень лежать у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У 44-річного чоловіка на ШВЛ – пневмонія, цукровий діабет та підозра на COVID-19.
У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває троє пацієнтів на кисневій підтримці. Двоє з них із підтвердженим COVID-19, один - з підозрою.
Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.
Загалом у Чернівецькій області упродовж останньої доби зафіксували 30 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, таким чином загальна кількість інфікованих коронавірусом зросла до 462 осіб.
У медичних закладах Буковини станом на 13 квітня перебувають 238 людей. Із них у 201 пацієнта підтверджено...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Понеділок, 13 квітня 2020 р.
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