У Житомирській області за день різко зросла кількість хворих COVID-19
Про це повідомляє Житомирська ОДА, передає RegioNews.
Зазначається, що хворі - п’ять жінок та п’ять чоловіків віком від 30 до 80 років. Загалом в області підтвердили 41 випадок хвороби.
В ОДА повідомили, що Бердичеві захворіли три жінки віком 30, 58 та 66 років, і двоє чоловіків віком 66 та 80 років.
У місті Малин COVID-19 виявили у двох чоловіків віком 68 років та54 років, і двох жінок віком 56 та 68 років, а також у 40-річного жителя міста Коростень.
В Житомирській ОДА додали, що найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу у Малинському (15) та Бердичівському (12) районах.
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Нагадаємо, 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 224 нові випадки.
За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.
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