Сумний антирекорд: на Буковині за добу підтвердили 76 випадків коронавірусу

В Чернівецькій області підтвердили 76 нових випадків захворювання на коронавірус. Напередодні медики зафіксували також ще одну смерть у пацієнтки з підозрою на COVID-19. Через стрімке інфікування на вихідні в області закривають усе, навіть продуктові крамниці

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В Чернівецькій області підтвердили 76 нових випадків захворювання на коронавірус. Напередодні медики зафіксували також ще одну смерть у пацієнтки з підозрою на COVID-19. Через стрімке інфікування на вихідні в області закривають усе, навіть продуктові крамниці

Про це під час прямого ефіру повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews. "Сьогодні ми маємо тривожне число нових встановлених фактів зараження. Наш лабораторний центр провів чергову партію аналізів та встановив 76 нових випадків, - сказав Сергій Осачук, - Епідемія охоплює вже всі райони області та майже всі населені пункти Буковини". Таким чином на Буковині підтвердили вже 379 випадків коронавірусу. Також обласна влада повідомила, що ввечері у Чернівецькій міській лікарні №1 померла 63-річна пацієнтка із підозрою на COVID-19. Пацієнтку привезла "швидка" 7 квітня. "У неї була пневмонія, також лікарі діагностували інфаркт. У зв’язку з швидкими темпами поширення інфекції для всіх областей західної України у найближчі вихідні – 11 та 12 квітня – будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, попередив голова Чернівецької ОДА. "Сьогодні відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення, що з суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, 6:00 знову запроваджується особливий режим. У субботу, 11 квітня, з 13:00 не будуть працювати жодні магазини, і продуктові також. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та національної поліції, - сказав Сергій Осачук. - Усе це робимо для того, щоби не виникало жодної спокуси кудись виїхати. Треба знайти можливість бути вдома, щоб зберегти здоровя і життя. Таким чином, лавиноподібне насування епідемії коронавірусу сподіваємося стримати". Як ми вже писали, у трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину через поширення коронавірусу. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється) Важливо! Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області [09.04.2020] На Буковині сьогодні, 9 квітня, офіційно підтверджено ще 76 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 379 осіб. У медичних закладах Чернівецької області за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, у одного – підозра. Усі недужі надто пізно звернулися по медичну допомогу та мали важкі форми хвороби, які швидко прогресували. За рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки для всіх західних областей України у найближчі вихідні запровадять додаткові обмежувальні заходи. Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома. Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 9 квітня 2020 р.

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