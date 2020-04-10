Сумний антирекорд: на Буковині за добу підтвердили 76 випадків коронавірусу
Про це під час прямого ефіру повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.
"Сьогодні ми маємо тривожне число нових встановлених фактів зараження. Наш лабораторний центр провів чергову партію аналізів та встановив 76 нових випадків, - сказав Сергій Осачук, - Епідемія охоплює вже всі райони області та майже всі населені пункти Буковини".
Таким чином на Буковині підтвердили вже 379 випадків коронавірусу.
Також обласна влада повідомила, що ввечері у Чернівецькій міській лікарні №1 померла 63-річна пацієнтка із підозрою на COVID-19. Пацієнтку привезла "швидка" 7 квітня. "У неї була пневмонія, також лікарі діагностували інфаркт.
У зв’язку з швидкими темпами поширення інфекції для всіх областей західної України у найближчі вихідні – 11 та 12 квітня – будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, попередив голова Чернівецької ОДА.
"Сьогодні відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення, що з суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, 6:00 знову запроваджується особливий режим. У субботу, 11 квітня, з 13:00 не будуть працювати жодні магазини, і продуктові також. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та національної поліції, - сказав Сергій Осачук. - Усе це робимо для того, щоби не виникало жодної спокуси кудись виїхати. Треба знайти можливість бути вдома, щоб зберегти здоровя і життя. Таким чином, лавиноподібне насування епідемії коронавірусу сподіваємося стримати".
Як ми вже писали, у трьох областях Західної України можуть запровадити комендантську годину через поширення коронавірусу.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Важливо! Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області [09.04.2020]
На Буковині сьогодні, 9 квітня, офіційно підтверджено ще 76 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 379 осіб. У медичних закладах Чернівецької області за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, у одного – підозра. Усі недужі надто пізно звернулися по медичну допомогу та мали важкі форми хвороби, які швидко прогресували. За рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки для всіх західних областей України у найближчі вихідні запровадять додаткові обмежувальні заходи. Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома.Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 9 квітня 2020 р.
- 13:08 10 квітня ДБР повідомило Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві
- 12:59 10 квітня У Харкові двоє на велосипедах підірвали банкомат і викрали майже 2 млн гривень
- 12:48 10 квітня У райцентрах Львівщини вчителям урізали зарплату, а мерію відправили у неоплачувану відпустку
- 12:09 10 квітня Комісія МОЗ перевіряє летальні випадки від коронавірусу на Івано-Франківщині
- 11:41 10 квітня Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
- 11:37 10 квітня Хворих на COVID-19 не лікували: в Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків
- 18:59 09 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка