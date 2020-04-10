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Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 09:47 37

Плюс 311: В Украине зафиксировано 2203 случаи COVID-19

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10 апреля 2020, 09:47 37
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По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев, таким образом темпы распространения СOVID-19
Фото: Shutterstock
По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев, таким образом темпы распространения СOVID-19

Об этом сообщает ЦОС Украины, пишет RegioNews.

Коронавирусная болезнь выявлена в таких регионах:

Винницкая область — 119 случаев;

Волынская область — 41 случай;

Днепропетровская область — 52 случая;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 41 случай;

Закарпатская область — 56 случаев;

Запорожская область — 54 случая;

Ивано-Франковская область — 254 случая;

Кировоградская область — 82 случая;

м. Киев — 348 случаев;

Киевская область — 140 случаев;

Львовская область — 82 случая;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 0 случаев;

Одесская область — 46 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 85 случаев;

Сумская область — 63 случая;

Тернопольская область — 196 случаев;

Харьковская область — 6 случаев;

Херсонская область — 27 случаев;

Хмельницкая область — 16 случаев;

Черновицкая область — 366 случаев;

Черкасская область — 86 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

Таким образом, печальное лидерство среди больных на коронавирус удерживают Черновицкая область, Киев, Ивано-Франковщина и Тернопольщина. Продолжается также Николаевский феномен, здесь больных на COVID-19 до сих пор нет.

Также отметим, что в данных ЦОС снова возникли разногласия с данными Черновицкой ОГА. Еще накануне вечером, 9 апреля, председатель Черновицкой ОГА сообщил о 76 новых случаев за сутки и общее количество инфицированных – 379, что на 13 больше, чем официальная статистика ЦОС.

Как мы уже писали, в трех наиболее пораженных областях Западной Украины могут ввести комендантский час из-за распространения коронавируса.

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