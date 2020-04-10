Плюс 311: В Украине зафиксировано 2203 случаи COVID-19

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев, таким образом темпы распространения СOVID-19

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По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев, таким образом темпы распространения СOVID-19

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