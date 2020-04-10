Плюс 311: В Украине зафиксировано 2203 случаи COVID-19
Об этом сообщает ЦОС Украины, пишет RegioNews.
Коронавирусная болезнь выявлена в таких регионах:
Винницкая область — 119 случаев;
Волынская область — 41 случай;
Днепропетровская область — 52 случая;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 41 случай;
Закарпатская область — 56 случаев;
Запорожская область — 54 случая;
Ивано-Франковская область — 254 случая;
Кировоградская область — 82 случая;
м. Киев — 348 случаев;
Киевская область — 140 случаев;
Львовская область — 82 случая;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 0 случаев;
Одесская область — 46 случаев;
Полтавская область — 20 случаев;
Ровенская область — 85 случаев;
Сумская область — 63 случая;
Тернопольская область — 196 случаев;
Харьковская область — 6 случаев;
Херсонская область — 27 случаев;
Хмельницкая область — 16 случаев;
Черновицкая область — 366 случаев;
Черкасская область — 86 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
Таким образом, печальное лидерство среди больных на коронавирус удерживают Черновицкая область, Киев, Ивано-Франковщина и Тернопольщина. Продолжается также Николаевский феномен, здесь больных на COVID-19 до сих пор нет.
Также отметим, что в данных ЦОС снова возникли разногласия с данными Черновицкой ОГА. Еще накануне вечером, 9 апреля, председатель Черновицкой ОГА сообщил о 76 новых случаев за сутки и общее количество инфицированных – 379, что на 13 больше, чем официальная статистика ЦОС.
Как мы уже писали, в трех наиболее пораженных областях Западной Украины могут ввести комендантский час из-за распространения коронавируса.
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