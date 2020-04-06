Коронавірус в Україні: в МОЗ розказали, кому хвороба "надає перевагу"

В Україні серед 38 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, станом на 6 квітня переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%

Фото: hlukhiv.info

В Україні серед 38 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, станом на 6 квітня переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%

Як передає RegioNews, про це повідомив Центр громадського здоров’я України МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків - 60-69 років. Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усі 38 пацієнтів були госпіталізовані.

В цілому з 1319 підтверджених випадків 95 - серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.

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Нагадаємо, станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 68 нових випадків, ще 28 осіб одужало, загалом від вірусу померли 38 осіб.

В МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.