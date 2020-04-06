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06 апреля 2020, 16:37 35

Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, кого болезнь "предпочитает"

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06 апреля 2020, 16:37 35
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В Украине среди 38 умерших от осложнений, вызванных COVID-19, по состоянию на 6 апреля преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%
Фото: hlukhiv.info
В Украине среди 38 умерших от осложнений, вызванных COVID-19, по состоянию на 6 апреля преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%

Как передает RegioNews, об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

"Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все 38 пациентов были госпитализированы.

В целом из 1319 подтвержденных случаев 95 - среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

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Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев, еще 28 человек выздоровел, всего от вируса скончались 38 человек.

В МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.


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