У МОЗ пояснили, чому не проводять масового тестування населення на COVID-19

В Міністерстві охорони здоров'я вважають, що не можна назвати низькою кількість проведених тестів на виявлення коронавірусу в Україні

Фото: скріншот відео

В Міністерстві охорони здоров'я вважають, що не можна назвати низькою кількість проведених тестів на виявлення коронавірусу в Україні

Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"Якщо проаналізувати кількість тестувань, які проводились в країнах Європи у той період розвитку епідемії, в якому знаходиться Україна, то в Україні не набагато менше проводять тестувань, ніж здійснювалось в інших країнах", – сказав Ляшко.

На думку чиновника, в Україні є достатня кількість тестів, і Україна готова їх проводити.

"Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики, тому питання з тестуванням не є проблемним. Україна готова тестувати, і буде тестувати", - повідомив він.

Ляшко зазначив, що МОЗ готує новий алгоритм сповіщення про відмови від тестування лікарями та медичними установами.

"Кожен випадок відмови від тестування буде розібрано у індивідуальному порядку. Оскільки відмова від тестування у період епідемії не повинна бути взагалі і ми будемо впливати на цей фактор", – додав Ляшко.

За його словами, наступного тижня МОЗ очікує на 20 тисяч ПЛР-систем українського виробництва, що дозволить перевірити близько 2 мільйонів аналізів.

Також Ляшко повідомив, що в середньому темп приросту кількості хворих коронавірусом становить приблизно 27%.

"Якщо ми подивимося на ситуацію у світі, то ми маємо 1 млн 276 тис. випадків: за день був приріст 73,5 тисяч випадків. Середній темп приросту за останні 12 днів в Україні становить 27%, а за останню добу ми маємо приріст 7%", - зазначив він.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.