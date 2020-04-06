У МОЗ пояснили, чому не проводять масового тестування населення на COVID-19
Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.
"Якщо проаналізувати кількість тестувань, які проводились в країнах Європи у той період розвитку епідемії, в якому знаходиться Україна, то в Україні не набагато менше проводять тестувань, ніж здійснювалось в інших країнах", – сказав Ляшко.
На думку чиновника, в Україні є достатня кількість тестів, і Україна готова їх проводити.
"Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЛР-діагностики, тому питання з тестуванням не є проблемним. Україна готова тестувати, і буде тестувати", - повідомив він.
Ляшко зазначив, що МОЗ готує новий алгоритм сповіщення про відмови від тестування лікарями та медичними установами.
"Кожен випадок відмови від тестування буде розібрано у індивідуальному порядку. Оскільки відмова від тестування у період епідемії не повинна бути взагалі і ми будемо впливати на цей фактор", – додав Ляшко.
За його словами, наступного тижня МОЗ очікує на 20 тисяч ПЛР-систем українського виробництва, що дозволить перевірити близько 2 мільйонів аналізів.
Також Ляшко повідомив, що в середньому темп приросту кількості хворих коронавірусом становить приблизно 27%.
"Якщо ми подивимося на ситуацію у світі, то ми маємо 1 млн 276 тис. випадків: за день був приріст 73,5 тисяч випадків. Середній темп приросту за останні 12 днів в Україні становить 27%, а за останню добу ми маємо приріст 7%", - зазначив він.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
- 13:56 06 квітня Під Одесою селяни влаштували мітинг і намагалися вигнати хлопця, який приїхав з Чехії
- 13:47 06 квітня На Кіровоградщині перша смерть від COVID-19
- 13:12 06 квітня Прикордонники затримали проросійського бойовика
- 13:09 06 квітня 22 нардепи пропустили 90% голосувань Верховної Ради у березні
- 12:53 06 квітня На Волині місцеві жителі самотужки гасили палаючий ліс, бо пожежники відмовилися їхати на виклик
- 12:30 06 квітня Поки очільник Миколаївської області розраховує на допомогу Святого Миколая у боротьбі з коронавірусом, соцмережі жартують
- 11:03 06 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового