У Хмельницькому вже три тижні не можуть отримати з Китаю тести на COVID-19
Про це пише RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.
Про проблему з отриманням тестів розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в інтерв’ю місцевому телеканалу.
"Тести в Китаї замовили три тижні тому. За тести заплатили гроші наші бізнесмени, а їх до цього часу немає у Хмельницькому. То літак не злетів, то літак розмитнюється…", – наголосив мер.
Разом з тим, Симчишин зауважив, що наразі у Хмельницькій міській інфекційній лікарні є експрес-тести, але вони дають певний результат лише на 5-6-й день хвороби. При цьому, заявив мер, цей результат обов’язково треба дублювати лабораторно, проводячи ПЛР-тест.
Нагадаємо, раніше на Буковині три місяці не можуть розмитнити апарати штучної вентиляції легень.
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