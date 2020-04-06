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06 квітня 2020, 10:12 18

У Хмельницькому вже три тижні не можуть отримати з Китаю тести на COVID-19

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06 квітня 2020, 10:12 18
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До Хмельницького третій тиждень везуть уже оплачені експрес-тести на COVID-19, замовлені в Китаї
Фото: Shutterstock
До Хмельницького третій тиждень везуть уже оплачені експрес-тести на COVID-19, замовлені в Китаї

Про це пише RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.

Про проблему з отриманням тестів розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в інтерв’ю місцевому телеканалу.

"Тести в Китаї замовили три тижні тому. За тести заплатили гроші наші бізнесмени, а їх до цього часу немає у Хмельницькому. То літак не злетів, то літак розмитнюється…", – наголосив мер.

Разом з тим, Симчишин зауважив, що наразі у Хмельницькій міській інфекційній лікарні є експрес-тести, але вони дають певний результат лише на 5-6-й день хвороби. При цьому, заявив мер, цей результат обов’язково треба дублювати лабораторно, проводячи ПЛР-тест.

Нагадаємо, раніше на Буковині три місяці не можуть розмитнити апарати штучної вентиляції легень.

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