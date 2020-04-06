На блокпостах під Херсоном виникли затори
Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає RegioNews.
"Сьогодні на кількох блокпостах утворились багатогодинні затори. Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за моїм дорученням було прийнято та спрямовано для виконання Національна поліція України рішення про обов‘язковість перевірки лише транспортних засобів з державними номерами, які зареєстровані не в Херсонській області. Наразі на ділянку між Олешками та Херсоном перекинуто додаткові сили", - написав Гусєв.
Тому влада Херсона планує посилити та підвищити пропускну спроможность карантинних блокпостів.
Крім того, свою роботу продовжує і Антикризовий штаб Херсонської області.
600 харчових пакунків вже отримали малозабезпечені, інваліди та багатодітні родини. Близько 12 млн грн вже зібрано за підтримки великого, середнього, малого бізнесу. З них залучено 1 млн 150 тис. грн на продовольче забезпечення незахищених верств населення.
Загалом, в області діагноз коронавірусу підтверджено у 10 осіб (Генічеськ, Олешки, Голопристанський район, Херсон, Нова Каховка, Чаплинський район), 1 з випадків — летальний. На сьогоднішній день, 6 квітня, нових випадків зараження не підтверджено.
З підозрою на захворювання – 2 особи. Очікуються результати лабораторних досліджень.
Варто нагадати, що за рішенням Департаменту здоров‘я Херсонської обласної державної адміністрації тестуються усі люди, що мають діагноз пневмонія.
Раніше повідомлялося, що в місті Олешки, що на Херсонщині, поліція запідозрила можливе порушення санітарних правил та норм щодо запобігання епідемічним інфекційним хворобам.
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